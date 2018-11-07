Самый бедный муниципалитет Испании находится в Эстремадуре

Самым бедным населённым пунктом в Испании, по данным Налоговой службы, в очередной раз стал Саинос (Бадахос). Население муниципалитета составляет 2819 человек, а средний доход – 11 166 евро.

Несмотря на официальную статистику, жители Саиноса сохраняют оптимизм и не жалуются на качество жизни. Они отмечают, что считается, что эта часть Эстремадуры находится в упадке, но подчёркивают, что нуждающихся в их муниципалитете нет. В Саиносе говорят о том, что при низком уровне дохода, стоимость услуг и товаров в муниципалитете соответствующая.

Мэр Саиноса Грегорио Гальего признаёт, что в этой местности нет крупных производств, а молодёжь уезжает учиться и работать в другие места, но заверяет, что живётся в муниципалитете хорошо.

По словам самих жителей, в среднем они получают около 700-800 евро на руки. Многие работают в полях на сезонных работах, некоторые организуют собственные компании, связанные с производством пищевых продуктов. У многих жителей свои огороды, урожаем с которых они делятся с соседями.

Основная часть земли в Саиносе принадлежит муниципалитету. Сельскохозяйственное общество El Progreso de Labradores y Granjeros насчитывает более 2 тысяч членов и владеет 4 тысячами гектаров земли, на которых, среди прочего, собирают кору пробкового дуба.

Аренда жилья в Саиносе обходится в среднем в 200 евро, а купить дом площадью 150 квадратных метров с мебелью можно за 30 тысяч евро. В местном банке утверждают, что в Саиносе ни у кого нет ипотеки.