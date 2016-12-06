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          Новости Испании » Новости » Общество » Самые высокие показатели безработицы зафиксированы в Андалусии, а самые низкие – в Мадриде и Арагоне

          Самые высокие показатели безработицы зафиксированы в Андалусии, а самые низкие – в Мадриде и Арагоне

          19:00 06.12.2016

          Безработица остается одной из главных проблем Испании: на сегодняшний день нетрудоустроенными остаются 18,9% жителей страны. Впрочем, более детальный анализ показал, что динамика заметно отличается в разных муниципалитетах.

          Так, согласно исследованию, проведенному изданием Expansión и порталом Datosmacro.com, среди городов с населением более 40 000 человек самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в Сан-Лукаре-де-Баррамеда (провинция Кадис, 38,27%, 10 751 человек). В эту категорию также попали Сеута (37,51%), Херес-де-ла-Фронтера (36,54%), Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (35,29%) и Чиклана-де-ла-Фронтера (34,78%). 

          Среди городов с населением от 10 000 до 40 000 человек самым высоким уровень безработицы оказался в Барбате (провинция Кадис, 45,51%). Аналогичная тенденция наблюдается также в Аркос-де-ла-Фронтера (43,12%), Вехере-де-ла-Фронтера (40,62%), Чипионе (40,57%) и Медина-Седонии (39,5%). 

          Что касается муниципалитетов с населением от 1 000 до 10 000 человек, то самые заметные показатели безработицы были зафиксированы в трех городах региона Кастилия – Ла-Манча: Себолье (47,91%), Аренас-де-Сан-Хуан (43,2%) и Льетор (42,85%). Замыкают первую пятерку в данной категории Алькала-де-лос-Гасулес (Кадис, 42,11%) и Аламбра (Сьюдад-Реаль, 41,7%). 

          Среди городов с населением менее 1 000 человек первое место по уровню безработицы занял Кампильо-де-Делейтоса (Касерес, 72,78%). С незначительным отрывом за ним следует Пинилья-де-Молина (Гвадалахара, 61,01%). В первую пятерку также вошли Ухадос (Гвадалахара, 55,93%), Инохосас-де-Калатрава (Сьюдад-Реаль, 53,25%) и Паласиос-де-Риописуэрга (Бургос, 53,04%). 

          Примечателен тот факт, что основная масса городов с самым значительным количеством нетрудоустроенных жителей расположена в Андалусии и Кастилии – Ла-Манче. В частности, десять муниципалитетов с самым высоким уровнем безработицы находятся в андалусской провинции Кадис. Кроме того, уровень ВВП на душу населения в этих автономиях также оказался одним из самых низких – 17 263 и 18 354 евро соответственно. 

          В свою очередь, в первую пятерку городов с населением более 40 000 человек и самым низким уровнем безработицы вошли Посуэло-де-Аларкон (Мадрид, 6,14%), Сан-Кугат-дель-Вальес (Каталония, 6,7%), а также еще три мадридских пригорода – Боадилья-дель-Монте (6,93%), Лас-Росас (7,36%) и Махадаонда (7,44%). 

          Среди городов с населением от 10 000 до 40 000 человек лучшие результаты показали балеарские Форментера (5,85%) и Сольер (6,13%), а также Торрелодонес (Мадрид, 6,4%), Сан-Жуст-Десверн (Каталония, 7,01%) и Оньяте (Страна Басков, 7,05%). В категории от 1 000 до 10 000 человек самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Арамайоне (Страна Басков, 2,51%), Бухаралосе (Арагон, 3,75%), Виладрау (Каталония, 3,8%), Сальент-де-Гальего (Арагон, 3,92%) и Лесиньене (Арагон, 4,08%). В пяти городах с населением менее 1 000 человек уровень безработицы оказался нулевым – в Эспарсе-де-Саласар (Наварра), Вентросе (Риоха), Миньо-де-Сан-Эстебан (Сория), Берруэко (Арагон) и Луэсме (Арагон). 

          Большинство городов с самой низкой численностью нетрудоустроенного населения находится в Мадриде и Арагоне. В каждой из автономий насчитывается по 5 таких муниципалитетов. За ними следуют Каталония (3), Балеарские острова (2), Страна Басков (2), а также Наварра, Риоха и Сория (по 1 в каждой).

          Темы: Общество

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