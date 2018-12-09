Самые популярные каганеры 2018 года – Пучдемон, Трамп и Меркьюри

На протяжении нескольких столетий в Каталонии существует традиция добавлять к рождественскому вертепу фигурки каганеров – справляющих большую нужду персонажей, которые, согласно поверью, приносят удачу. Изначально в образе каганеров изображали пастухов, но со временем появились и фигурки знаменитостей: политиков, артистов, спортсменов, исторических персонажей. В этом году особой популярностью пользуются испражняющиеся фигурки Карлеса Пучдемона, Дональда Трампа и Фредди Меркьюри.

Одна из главных фабрик по производству каганеров расположена в Торроэлья-де-Монгри (Жирона), где предлагают широкий ассортимент фигурок с доставкой по всему миру. Идея придать персонажам индивидуальности возникла у авторов проекта в начале 2000-х и нашла положительный отклик у покупателей. Сейчас каганера могут изготовить и по индивидуальному заказу. Фигурки отливают из глины в гипсовых формах и раскрашивают вручную.

Производители отмечают, что смена политической обстановки всегда хорошо влияет на развитие проекта, благодаря появлению новых лиц. Так, например, раньше спросом пользовались фигурки Мариано Рахоя, а в последний год скупают каганеров с лицом Пучдемона. Среди фигурок знаменитостей популярностью также пользуются Монсеррат Кабалье, Гарри Поттер, Фредди Меркьюри и Дэвид Боуи. К тому же, учитывая актуальную ситуацию в Каталонии, покупатели проявляют интерес к жёлтым лентам или каганерам, олицетворяющим сепаратистов.