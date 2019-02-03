Самые частые самоубийцы в Испании – полицейские и психиатры

В Испании ежегодно совершается 3600 самоубийств, что означает, что ежедневно себя лишают жизни около 10 человек.

По оценкам неправительственной организации La Barandilla, чаще других самоубийства совершают сотрудники Гражданской гвардии и полиции, а также психиатры. Специалисты ассоциации, которые предоставляют помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, объясняют статистику тем, что представители этих профессий в своей работе постоянно сталкиваются с чужими проблемами, что представляет собой значительную эмоциональную нагрузку. Также отмечается, что среди мужчин совершается втрое больше самоубийств, чем среди женщин.

В ассоциации напоминают о горячей линии психологической помощи 910 380 600, на которой работают 14 профессионалов. За год работы они приняли около тысячи звонков.

Организация также призывает разработать на государственном уроне план по сокращению уровня самоубийств, который вырос в 2017 году на 3%.