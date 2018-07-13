С ноября машинам старше 2000 года запретят ездить в центре Мадрида

Мэрия Мадрида вводит новые правила для автомобилей и мотоциклов с высоким уровнем загрязнения окружающей среды. Автомобили с дизельным двигателем, выпущенные до 2006 года, и с бензиновым двигателем старше 2000 года, не смогут въезжать в центр Мадрида без соответствующей экологической наклейки. Нововведения вступят в силу с ноября текущего года.

По оценкам городской администрации, меры позволят сократить выбросы на 40%. Помимо снижения уровня загрязнения столичные власти преследуют цель разгрузить движение в некоторых зонах.

Ограничения распространяются на территорию в 472 га, что вдвое больше площади, на которой запреты действуют в настоящее время. Правила разрешают двигаться в установленных зонах исключительно жильцам близлежащих домов и их гостям, число которых не должно превышать 20 в месяц, а также общественному, медицинскому и служебному транспорту, автомобилям, осуществляющим доставку, и транспортным средствам с нулевыми выбросами.