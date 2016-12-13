С фюзеляжа королевского самолета исчезла надпись "Воздушные силы Испании"

Надпись "Воздушные силы Испании" на борту самолета короля Фелипе VI была заменена на "Королевство Испания", сообщает El Mundo. Фюзеляж был перекрашен соответствующим образом в ходе последних профилактических работ в ангарах компании Airbus Defense and Space в мадридском пригороде Хетафе. Эти изменения коснулись двух бортов Airbus A310-300, зарегистрированных под номерами T.22-1 и T.22-2 и относящихся к так называемому "45-му отряду", ответственному за транспортировку членов королевской семьи и правительства Испании.

Вышеупомянутые самолеты были приобретены у компании Air France в 2002 году. Они пришли на замену устаревшим Boeing B-707. Предыдущие аппараты были переоборудованы для нужд королевской семьи: так, системы самозащиты подверглись усовершенствованию, а в салонах появились спальни, душевые, кабинеты, конференц-залы и даже системы шифрования данных. Их заменили по достижении 20-летнего возраста, который является вполне пригодным для эксплуатации надлежащим образом содержащихся бортов, однако из-за ряда мелких неподалок, вызвавших проблемы во время путешествий представителей испанской короны, было принято решение о закупке новых самолетов.

Новая надпись также была нанесена на фюзеляжи остальных машин "45-го отряда", а именно, пяти самолетов Falcon 900B. Подобные перемены несут в себе явный политический посыл: Испания – конституционная монархия, и самолет, на котором король летает по всему миру, должен отражать и подчеркивать данный факт. Аналогичная практика активно применяется и в других странах: так, на бортах французских президентских Airbus красуется надпись République Française, а на немецких правительственных машинах – Bundesrepublik Deutschland.