С 2020 года загрязняющие окружающую среду автомобили не смогут ездить по Барселоне

К 2020 году мэрия Барселоны полностью запретит движение по городу загрязняющим атмосферу автомобилям. Как сообщает La Vanguardia, начиная с апреля следующего года машины с бензиновыми двигателями, поставленные на учет до 2000 года, а также транспортные средства с дизельными моторами старше 10 лет не смогут въезжать в город в дни смога.

Календарь введения нового протокола уже подготовлен, однако его содержание зависит от результатов технических докладов. Эти исследования играют одну из ключевых ролей в проекте, так как в соответствии с их итогами городские власти определят, каким именно автомобилям будет запрещено движение по городу начиная с 2020 года.

Заместитель мэра по вопросам экологии, урбанистики и мобильности Жанет Санс предложила запретить перемещения всем транспортным средствам, не имеющим специальной экологической этикетки Генерального управления дорожного движения (DGT). Если эта инициатива будет одобрена, то она повлияет на все автомобили с бензиновыми двигателями, поставленными на учет ранее 2000 года, а также на дизельные машины старше 2006 года. Иными словами, под запретом окажется 60% городского автопарка. Только в Барселоне насчитывается 627 513 машин, которые не получили бы соответствующую этикетку. Если принимать во внимание пригороды каталонской столицы, то эта цифра может составить более миллиона. Источники в городской администрации, в свою очередь, считают долю потенциально опасных для окружающей среды транспортных средств более скромной и оценивают ее в 30-40%. Впрочем, конкретные цифры зависят от вышеупомянутых докладов, которые будут готовы в первом полугодии следующего года.

Реализация нового плана мэрии будет сопровождаться дополнительными бонусами. Так, горожане, которые снимут с учета загрязняющий окружающую среду автомобиль, получат в подарок годовой проездной билет на транспорт для всей семьи. Его категория будет зависеть от уровня дохода семьи. Помимо этого, бесплатным для них будет и использование муниципальных велосипедов Bicing.

Кроме того, власти ведут работу над созданием специальных проездных для автомобилистов по сниженной цене, которые будут действовать в периоды смога. В эти дни такси и автомобили, занимающиеся транспортировкой грузов, смогут циркулировать по городу, однако для повышения степени их эффективности будут предприняты соответствующие меры.

Другим важным аспектом станет контроль за соблюдением запрета. В настоящее время ведутся испытания новой системы чтения номерных знаков. До тех пор, пока она не будет введена в эксплуатацию на постоянной основе, контроль будут осуществлять офицеры Городской гвардии.

«Барселона – не Мадрид: здесь эта проблема носит структурный характер», - отметила Санс. По этой причине меры, принимаемые в одном городе, могут быть нерелевантны для другого.