С 2005 года более 12 тысяч жертв гендерного насилия получили убежище в Испании

Со вступления в силу Закона по борьбе с гендерным насилием в 2005 году в Испании получили убежище 12 118 иностранок.
В первом полугодии 2019 года власти Испании одобрили 572 разрешения на работу и предоставления вида на жительство женщинам, которые были вынуждены оставить родину в связи с преследованием на гендерной почве.
В начала текущего года 15 иностранок были убиты в Испании сожителями или бывшими сожителями.
В 2018 году из 58 женщин, погибших в Испании в результате гендерного насилия, 17 были иностранками.Темы: Общество