Рынки, пляжи и культурные мероприятия: что больше всего ценят жители Валенсии

Валенсийцы дали свою оценку качеству работы местной администрации, услуг, торговли и других сфер городской жизни.

Власти Валенсии во второй раз получили одобрение со стороны горожан. По данным исследования, проведённого мэрией Валенсии, администрация получила оценку в 5,6 баллов.

Больше всего местные жители ценят рынки, пляжи и культурные мероприятия. Самый низкие оценки достались общественным парковкам.

Исследование основано на опросах, проходивших на улицах Валенсии. В них приняло участие более 2 тысяч горожан.

По итогам опросов выяснилось, что 8 из 10 валенсийцев довольны жизнью в городе. 38,3% горожан считает, что за последний год Валенсия стала лучше, 38,6% верят, что город станет лучше в следующем году.

Основной проблемой в Валенсии 36,6% местных жителей считают безработицу. 15,6% пожаловались на чистоту в городе, 8,6% - на коррупцию.

Почти во всех районах города администрация получила одобрение со стороны местных жителей, исключением стали районы Pla del Real и Camins al Grau.