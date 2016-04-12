Румынские семьи продают детей испанским бандам

Румынские семьи продают и сдают в аренду своих детей для совершения преступлений по всей Европе, в частности в Мадриде. Сообщает ABC со ссылкой на источники в полиции. Стоимость «аренды» одного ребенка колеблется от 100 до 150 евро в месяц. Дети должны полностью следовать указаниям своих временных «собственников».

В Мадриде сейчас функционирует 10 мафиозных группировок, эксплуатирующих несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. В каждой из этих банд состоит от 10 до 15 детей, а общее их количество достигает 200. Главы группировок – взрослые люди, которые обеспечивают детей едой и жильем в обмен на труд. Все они проживают неподалеку от Каньяда Реаль. Если ребенок в день не делает нужной выручки, его могут не кормить и избивать.

Каждый день подростки отправляются в различный части Мадрида, в основном в центральные и туристические зоны, где отрабатывают самые различные задачи. Есть карманники, есть те, кто отвлекают жертву, пока товарищи выхватывают у нее сумку или просто дорогостоящую технику. Есть много случаев попрошайничества, когда дети притворяются больными без конечностей, или просто просят подать денег, пачкая грязными руками чистые стекла автомобилей.

По данным полиции, 95% попрошайничества в Мадриде сейчас находится под контролем румынских банд.