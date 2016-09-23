Руководство одного из спорткомплексов Гранады раскритиковали за запрет на буркини

Один из спортивных комплексов Гранады попал под шквал критики после того, как его сотрудники запретили трем женщинам плавать в бассейне в буркини. Их попросили покинуть помещение из-за жалоб других пловцов.

Представители партии "Объединенные левые" (IU) потребовали провести расследование случившегося и наказать руководство спорткомплекса за "противозаконный и несправедливый запрет". "Ксенофобия привела к атаке против прав женщин", - заявил пресс-секретарь объединения Франсиско Пуэнтедура. Он призвал к введению четких правил для спортивных центров, которые позволили бы предотвратить будущие инциденты.

В Испании не существует закона, который регулировал бы ношение полностью закрывающих тело купальных костюмов вроде буркини, однако в некоторых аквапарках запрещены купальники с длинным рукавом. Обусловлено это исключительно соображениями безопасности при спуске по горкам.

После возникшей во Франции полемики на данную тему городская администрация Барселоны разрешила женщинам плавать в море в любых костюмах. Вследствие июльского теракта власти Ниццы и еще примерно 30 французских городов запретили ношение буркини на пляжах, однако в августе Верховный суд отменил эти запреты, назвав их "незаконным нарушением фундаментальных свобод".