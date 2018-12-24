Рождественское тюремное меню Иньяки Урдангарина: лангустины, баранина и сладости

Как сообщает издание Semana, праздничное меню в канун Рождества включает закуски: четыре креветки-лангустина, по три ломтика вяленой свинины эмбучадо и колбасы чорисо иберико и кусочек сыра. Первое блюдо – консоме с хересом, второе – баранья лопатка с салатом, к которым заключённому подадут сидр. На десерт полагаются традиционные рождественские сладости и мусс.

25 декабря на завтрак зять испанского короля получит чуррос с шоколадом, а также хлеб с маслом и джемом. В состав рождественского обеда входят овощи в кляре и весенние роллы – на первое, антрекот с салатом – на второе и сладости и фрукты – на десерт.

Урдангарин, осуждённый за финансовые преступления, уже получил первый рождественский подарок: суд удовлетворил его просьбу предоставить отдельный велотренажёр для занятий. В модуле для мужчин он является единственным заключённым.