Рост численности проживающих за рубежом испанцев замедлился

Численность проживающих за рубежом испанцев, стоящих на консульском учете, продолжает расти уже восемь лет подряд, однако в последнее время это происходит в более умеренном темпе. Как сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на данные соответствующей переписи, в прошлом году эта цифра выросла на 101 581 человека (+4,4%, что на два процентных пункта меньше, чем годом ранее) и достигла отметки в 2 406 611 человек.

Самую многочисленную часть данной группы по-прежнему составляют граждане, рожденные в других странах и получившие испанский паспорт (113 029 человек). Наряду с этим, впервые с 2010 года сократилось число рожденных на территории Испании и зарегистрированных в консульствах других стран лиц (65 964 человека, -5,9% по сравнению с прошлым годом).

В период с 2009 по 2017 годы количество проживающих за рубежом испанцев выросло почти на миллион. Среди них 66,7% (1 604 928 человек) были рождены в других странах, а еще 33% (749 209 человек) – на етрритории страны. Лидерами по числу испанских мигрантов в январе этого года стали Аргентина (448 050), Франция (243 582), Венесуэла (180 497), Германия (148 211), США (136 805) и Куба (134 677 человек). Среди континентов наибольшее число испанских граждан прописано в государствах Америки (62,5%) и Европы (34,2%). Еще 3,4% проживают в Азии, а остальные – в других странах.

По словам демографа из Барселоны Амана Бланеса, в последнее время наблюдается замедление оттока испанских граждан в связи с так называемым "возвращением". Речь идет о детях иностранцев, рожденных в Испании и возвращающихся на родину своих родителей. "Большинство из них уехало в предыдущие годы, а те, чья ситуация в Испании стабильна, остаются. Это нормальное явление, так как численность представителей второй группы заметно ниже", отметил Бланес.

Говоря об отъезде молодежи в связи с отсутствием трудовых перспектив, эксперт выразил мнение, что статистика не в полной мере отражает их реальное число, так как при проведении переписи учитывались только стоящие на консульском учете испанцы. "Очень многие люди по разным причинам не регистрируются в консульствах, поэтому данные о них не отображаются в статистике", считают представители ассоциации Marea Granate, которая объединяет молодых мигрантов, покинувших страну из-за кризиса рынка труда. "Одной из таких причин является расстояние до консульства: так, в США на всю страну насчитывается только 9 их отделов. Мой брат живет в Сиэттле, а ближайшее к нему консульство расположено в Сан-Франциско, в 1 300 километрах. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других районах", говорит пресс-секретарь организации.

Что касается возрастных рамок, то 15,4% стоящих на консульском учете испанцев составляют лица в возрасте до 16 лет, 63% - от 16 до 64 лет, а еще 21,6% - от 65 лет и более. 61,5% зарегистрировавшихся в прошлом году граждан составили представители второй группы.