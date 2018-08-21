Ричарда Брэнсона вдохновила история мальчика, которого он встретил на Менорке

Британский бизнесмен и завсегдатай курортов Менорки Ричард Брэнсон рассказал на сайте своей компании Virgin историю о предприимчивом 13-летнем мальчике, с которым он познакомился на острове.

По словам Брэнсона, он обедал на Менорке с актрисой Кейт Уинслет, когда узнал об истории валийского подростка Айоло Эдвардса.

Мальчику поставили диагноз острый язвенный колит, в связи с чем ему потребовалось хирургическое вмешательство. В больнице после операции ему поставили мешок-калоприёмник, и подросток был возмущён тем, что все мешки были либо слишком детскими с рисунками для самых маленьких, либо скучными и однотонными для взрослых. А после ему пришла идея делать мешки для тинейджеров, таких как он сам, с более подходящим дизайном, и это превратилось в настоящий бизнес.

Брэнсону эта история напомнила его собственные начинания на заре карьеры, которые привели его к состоянию в 5 млрд долларов и 286 месту в списке Forbes. Напоследок британец дал мальчику несколько советов, например: «Начинай с малого, но думай о великом».