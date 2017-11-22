Репост террористической информации в Испании грозит тюремным сроком

Верховный суд Испании на минувшей неделе постановил, что скопированное сообщение о терроризме в поддержку какой-либо террористической организации может рассматриваться как восхваление терроризма, даже если опубликовавший его пользователь не является его автором.

По информации ABC, Верховный суд вынес приговор в отношении Андека Хурадо Гарсия о заключении его в тюрьму на полтора года за публикацию в 2014-2015 годах видеоролика, посвящённого ETA. На некоторых кадрах члены организации представали вооружёнными. Обвиняемый также скопировал на свою страницу в Твиттере фото погибшего террориста Жосу Урибечеберриа Болинага, а также некоторую информацию об этом члене баскской террористической организации.

Обвиняемый заявил в свою защиту, что материалы на его странице в Твиттере не представляют собой изложение собственной аргументации, поскольку они уже появлялись ранее в СМИ, а он лишь воспроизвёл их. Хурадо Гарсия также добавил, что демонстрация фото или видео, сделанного третьим лицом, не является преступлением.

На одном из видео на странице обвиняемого присутствуют кадры неизвестного человека, танцующего на похоронах Урибечеберриа Болинага. Подсудимый отметил, что дело не было заведено ни в отношении танцевавшего, ни в отношении снимавшего это на камеру, ни в отношении загрузившего запись в интернет, однако, суд отверг все эти аргументы.

По мнению Верховного суда, решающим фактором в данной ситуации является то, что обвиняемый распространил эту информацию, что расценивается как побуждение к действию или к подражанию модели поведения террориста.