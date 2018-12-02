Репортаж о выселении семьи довел до слез испанского корреспондента

Корреспондент телеканала Хосе Антонио Масегоса не смог сдержать эмоции, когда брал в прямом эфире интервью у пары с двумя маленькими детьми, которую выселили из квартиры в пригороде Мадрида Мостолесе.

Репортаж о семье вышел в утреннем выпуске программы Buenos Días Madrid. Съёмочная группа телеканала навестила членов семьи в хостеле, где они провели первую ночь после выселения. Корреспондент расчувствовался из-за детей пары, одному из которых 5 лет, а второму – три месяца. Репортёр едва мог подобрать слова для беседы с родителями, глядя на спящего младенца. За кадром его подбадривали коллеги. Масегоса отметил, что репортажи о выселении не редкость, но в такой ситуации «сложно смотреть на двух детей».

Как сообщила пара, они проведут в хостеле неделю.