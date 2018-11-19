Renfe ежегодно тратит 25 млн евро налогоплательщиков на борьбу с граффити

В своём заявлении компания подчеркнула, что эти затраты ложатся на плечи налогоплательщиков. 15,7 млн евро приходятся на мероприятия по очистке, а 10 млн идут на видеонаблюдение и охрану, которые должны предотвратить «акты вандализма».

Renfe сообщила, что в последние десять лет число таких случаев увеличилось почти вдвое. Только за последний год оно выросло на 60%. За первые девять месяцев 2018 года было зафиксировано 2800 инцидентов, связанных с раскрашиванием вагонов.

Также в компании отмечают, что граффитисты объединяются в группы и с каждым разом ведут себя всё более агрессивно, что представляет опасность как для пассажиров, так и для персонала.

Железнодорожный оператор добавил, что порядка 200 тысяч пассажиров в прошлом году пострадали от задержек, связанных с действиями граффитистов, которые нередко «нападают» на поезда в процессе движения по маршруту. Как поясняют в Renfe, раскрашенный вагон должен быть сразу направлен на очистку, что сказывается на графике движения. Работы длятся почти неделю, а краска, которую используют «уличные художники», вредит покрытию составов.