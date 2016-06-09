Растет спрос на свадьбы в исторических зданиях Барселоны

В Барселоне молодожены все чаще отказываются от традиционных мест проведения свадьбы и делают выбор в пользу более оригинальных зданий, пишет La Vanguarida. Фирмы, занимающиеся организацией мероприятий, предлагают множество необычных мест для проведения церемонии. Впрочем, из-за высокой стоимости позволить их себе могут далеко не все желающие.

"Эта мода зародилась десять-пятнадцать лет назад, когда состоятельные пары устраивали свадьбы в необычных зданиях. Сейчас многие стремятся организовать праздники, отличающиеся от торжеств их друзей и семей, отдавая приоритет дворцам и музеям с почасовой арендой", - рассказал Жозеп Каррерас, владелец компании Servicios del Catering Sensacions. Фирма организует свадьбы в том числе в Музее современного искусства (MACBA). По словам представителя музея Хеммы Ромагера, в последние годы во входящем в его состав Монастыре Ангелов состоялось несколько камерных церемоний. Помещение рассчитано на 180 человек, а его аренда обходится в 6 500 евро в день. "Те, кто может это себе позволить, как правило, организуют свадьбу с большим числом приглашенных, поэтому зачастую торжества здесь не проводятся из-за проблемы вместимости", - отметила Ромагера.

Еще одна местная компания, Sternalia, проводит шесть-семь свадеб в год в монастыре Поблет, обсерватории Фабра и дворце Рекесенс. В случае обсерватории вопрос цены не является единственным ограничением: так, в период с июня по октябрь, который совпадает со свадебным сезоном, здесь проводится мероприятие "Ужины со звездами", несовместимое с другими торжествами. Еще одну проблему составляют танцы после банкета, которые в обсерватории невозможны, равно как и в Доме выздоровления в составе Больницы Святого Павла. Впрочем, иногда это не останавливает молодоженов, и они проводят церемонии в зале Aula Magna, стоимость аренды которого составляет 1 022 евро без учета НДС.

"Как и в случае обычных свадеб, конечная стоимость зависит от числа приглашенных", - отметил коммерческий директор Sternalia Сесар Бласко. "Мы организовывали свадьбы по цене 60 евро с человека, а также церемонии на 14 человек, где стоимость ужина составила более 200 евро", - заключил Бласко.