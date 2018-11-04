Рахой проводил отца в последний путь в окружении бывших коллег и однопартийцев

Экс-председателя испанского правительства Мариано Рахоя окружили поддержкой бывшие коллеги и соратники по Народной партии на похоронах отца политика, который скончался 1 ноября в возрасте 97 лет.

Похороны Мариано Рахоя Собредо прошли в Понтеведре. Среди присутствовавших на прощальной церемонии был действующий лидер Народной партии Пабло Касадо, генеральный секретарь Социалистической рабочей партии Испании в Галисии Гонсало Кабальеро, бывшая вице-премьер правительства Сорайя Саенс де Сантамария, а также экс-министры: Фатима Баньес, Хуан Игнасио Сойдо, Иньиго Мендес де Виго и другие бывшие члены кабинета правительства.

Касадо дал короткий комментарий для журналистов и подчеркнул, что с Рахоем «сейчас вся партия». Другие политики также выразили соболезнования и слова поддержки в адрес экс-премьера.

Рахой-старший был юристом по образованию и до самой пенсии работал в Провинциальном суде Понтеведры. Мать бывшего испанского премьер-министра Ольга Брей Лопес умерла в 1993 году. Всего у пары осталось четверо детей. Здоровье отца Рахоя ухудшилось в 2012 году, после того как у него случился инсульт. В бытность Рахоя-младшего председателем правительства его отец жил с ним в резиденции Монклоа.