Рахой пообещал доступ в Интернет всем испанцам

Премьер-министр Испании Мариано Рахой выступил с заявлением, в котором дал высокую оценку инициативе правительства по обеспечению «качественного доступа в интернет для всех испанцев».

Глава испанского правительства заявил, что интернет появится у всех жителей стран, «независимо от того, где они живут». Он рассказал, что для этих целей была создана специальная правительственная рабочая группа, целью которой является создание условий для диджитализации во всех секторах экономики.

По мнению Рахоя, технологии являются одним из основных двигателей роста и благополучия. В своём выступлении глава правительства также отметил, что на сегодняшний день электронная торговля в Испании демонстрирует рост в 26%, а её оборот составляет около 29 млрд евро.

Премьер-министр также призвал к созданию соответствующей законодательной базы на уровне ЕС и со стороны Испании выразил готовность к сотрудничеству на этом направлении.