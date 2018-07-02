Работники метро Барселоны жалуются на агрессивных вандалов

В четверг в 12:00 и 20:30 движение поездов метро Барселоны было приостановлено на две минуты на всех станциях в знак протеста против агрессии в отношении сотрудников метро и актов вандализма на станциях и в поездах.

С помощью акции работники надеются привлечь внимание администрации и властей к существующей проблеме. Утром также состоялась манифестация на площади Сант-Жауме. Заместитель мэра Барселоны по вопросам экологии, инфраструктуры и мобильности Жанет Санс, а также советник по транспорту Энрик Каньяс вышли к митингующим и предложили представителям профсоюзов CC.OO., UGT и CGT провести встречу и обсудить ситуацию.

Работники метро сообщают, что становятся жертвами нападений, угроз и издевательств. Акты агрессии в большинстве своём связаны с группами граффитистов, которые наносят рисунки в метро.

Представители работников также призывают вмешаться Городскую гвардию и Мосос-д'Эскуадра, отмечая, что сложившаяся ситуация сказывается и на пассажирах метро.