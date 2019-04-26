Работники мадридского метро назначили забастовку на субботу

Профсоюз машинистов мадридской подземки предупредил об очередной забастовке, которая пройдет в субботу. Машинисты периодически бастуют с декабря. Расписание забастовок у них составлено до июня. Поезда будут ходить с большими интервалами на линиях 1, 3, 5, 7A, 9A и 11 с 15:30 до 16:30.
Машинисты протестуют против ненадлежащих, по их мнению, условий труда. Они выступают за «качественное метро для работников и пассажиров».
В частности, сотрудники подземки недовольны использованием асбеста при строительстве метро, который провоцирует онкологические заболевания. Протестные настроения усилились после гибели работника метро от заболевания, вызванного десятилетиями, проведенными в окружении асбеста. Машинисты добиваются выплаты 371 тысячи евро семье погибшего в качестве компенсации.Темы: Общество Мадрид