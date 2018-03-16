Работники испанского Amazon собираются устроить забастовку

Работники Amazon отмечают, что они впервые объявляют забастовку. Она коснётся только логистического центра в Сан-Фернандо-де-Энарес в окрестностях Мадрида. В самом крупном логистическом центре Amazon в стране занимаются подготовкой посылок для клиентов не только из Испании, но и других стран Европы.

Забастовка назначена на 21-22 марта.

Сотрудники Amazon сообщают, что компания собирается повысить оклады, но сократить при этом дополнительные выплаты за ночные смены и сверхурочную работу. Они также жалуются на то, что с 2016 года им не повышали зарплату. Средняя зарплата работников составляет 21-22 тысячи евро в год.