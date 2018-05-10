Работница магазина в Кордобе, уволенная из-за съеденного пирожка, получит компенсацию

Суд Кордобы постановил восстановить в должности или выплатить 19 тысяч евро в качестве компенсации сотруднице торгового центра, которая была уволена за то, что съела пирожок в рабочее время.

Суд не принял в качестве доказательства вины работницы видеозапись с камер видеонаблюдения, после того как в январе Европейский суд по правам человека постановил, что эти материалы были получены «без согласия работников». В решении суда Кордобы отмечается, что служба безопасности на протяжении нескольких дней специально следила за женщиной. Сделанные сотрудниками службы кадры были представлены в защиту торгового центра.

Сотрудница проработала в торговом центре 12 лет до того как в ноябре прошлого года получила уведомление о дисциплинарном взыскании в виде увольнения. В письме компания охарактеризовала поведение работницы, которая «взяла пирожок и съела его в рабочее время» как «жульничество и недобросовестность».