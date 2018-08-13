Противников корриды, травивших в Интернете больного мальчика, отдадут под суд

Суд Валенсии постановил привлечь к ответственности трёх пользователей Twitter за разжигание ненависти. Они проходят по делу Адриана Инохосы, 8-летнего мальчика, больного раком, который мечтал стать тореадором.

Этот случай вызвал резонанс в октябре 2016 года. Смертельно больной ребёнок получал в соцсетях угрозы от противников боёв быков. Как удалось выяснить в ходе следствия, ему приходили, в частности, сообщения следующего содержания: «Пускай он уже умрёт» или «Ты умрёшь».

Недовольство противников корриды вызвало то, что Инохоса принял участие в благотворительном фестивале в пользу Детского онкогематологического фонда, который прошёл на арене в Валенсии.

Отец ребёнка подал заявление в полицию Каркахенте (Валенсия). Мальчик скончался в апреле 2017 года, через несколько месяцев после фестиваля.