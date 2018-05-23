Производители испанских деликатесов хотят внести свой вклад в достижение мира между США и КНДР

Компания DO Jamón направила в Генеральное консульство Сингапура в Мадриде продукты, предназначенные для исторической встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая намечена на 12 июня в Сингапуре.

Предложение от компаний из Арагона включает три ключевых региональных продукта: хамон из Теруэля, оливковое масло из комарки Бахо-Арагон и приготовленный в печи домашний хлеб из Кастельсераса.

Неизвестно, станут ли продукты частью меню, и маловероятно, что они попадут на стол к главам государств. Тем не менее, в компании надеются, что испанские деликатесы помогут снизить напряжённость среди участников этого знаменательного события.