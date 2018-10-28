Принцесса Леонор впервые выступит на официальном мероприятии

Принцессе Астурийской Леонор впервые дадут слово на официальном мероприятии. 31 октября принцесса зачитает отрывок из Конституции на церемонии, организованной правительством Испании по случаю 40-летия принятия Основного закона в парламенте страны. В этот же день принцесса отпразднует свой 13-й день рождения.

Мероприятие пройдёт в Институте Сервантеса в Мадриде. Чтение Конституции начнёт король Испании Фелипе VI, за ним последует его дочь, а после в символическом акте примут участие «отцы» испанской конституции Микел Рока, Мигель Эрреро и Родригес де Миньон и Хосе Педро Перес-Льорка, представители государственных учреждений, граждане и члены общественных объединений.

31 октября 1978 года текст современной Конституции Испании получил одобрение Конгресса, а 6 декабря состоялся референдум, который позволил документу вступить в силу в конце того же года.

Первое публичное выступление наследницы престола является важным событием для испанской Короны. Принцессу Леонор во время мероприятия также будут сопровождать королева Летисия и инфанта София.