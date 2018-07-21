Прихожане каталонской церкви требуют снять с алтаря жёлтую ленту

Прихожане бурно обсуждают использование сепаратистской символики в социальных сетях, отмечая что есть много каталонцев, которые не поддерживают идею о независимости региона, но тоже ходят на службу в церковь. Наиболее возмущённые жители называют этот поступок «осквернением» церкви и грозятся перестать ходить в храм, если ленты не исчезнут. Некоторые граждане намерены подать официальную жалобу в Архиепископство Таррагоны.