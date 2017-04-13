Преподавание 5 предметов в Университете Валенсии признано одним из лучших в мире

Университет Валенсии (UV) вошел в список десяти лучших вузов мира с точки зрения преподавания таких предметов, как «Неорганическая и ядерная химия», «Изображение и технология фотографии», «Физика частиц», «Дистанционное зондирование» и «Репродуктивная биология». Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на результаты рейтинга, составленного центром Center for World University Rankings.
Составители рейтинга CWUR 2017 оценили 227 высших учебных заведений, основываясь на количестве исследовательских материалов, опубликованных в международных журналах высокого уровня. Эти данные, в свою очередь, предоставляются компанией Clarivate Analytics, которая ежегодно составляет свой список «Часто цитируемых исследователей» (Higly Cited Researchers).
В соответствии с этой классификацией, Университет Валенсии занял второе место в категории «Неорганическая и ядерная химия», уступив только Нанкинскому университету, четвертое в категории «Репродуктивная биология», которую возглавил Гарвардский университет, восьмое в категориях «Изображение и технология фотографии» и «Физика частиц» и девятое в категории «Дистанционное зондирование». Тот факт, что пять предметов в ВУЗе преподаются на уровне первой мировой десятки, обеспечило Университету Валенсии попадание в топ-100 лучших учебных заведений мира.
Помимо этого, в список были включены Университет Барселоны, Политехнический университет Каталонии и Автономный университет Барселоны, а также Университет имени Карла III в Мадриде и Университеты Гранады, Кастилии – Ла-Манчи и Наварры.Темы: Общество Валенсия