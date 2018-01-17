Предполагаемого убийцу Дианы Кер осудили за торговлю наркотиками

Верховный суд Испании отклонил ходатайство по делу о торговле наркотиками, поданное Хосе Энрике Абуином Геем, убийцей 18-летней Дианы Кер, и оставил в силе приговор, в соответствии с которым преступнику предстоит провести в тюрьме два с половиной года. Как сообщают информационные агентства Испании, суд также постановил, что приговор должен быть приведен в исполнение незамедлительно. Абуин также будет лишен пассивного избирательного права на весь срок заключения и выплатит штраф в размере 300 000 евро.