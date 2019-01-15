Правительство Санчеса депортирует больше мигрантов, чем администрация Рахоя

С вступлением в должность премьер-министра Педро Санчеса и министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка число случаев депортации нелегальных мигрантов из Испании выросло почти на 15%.

В период с июня, когда предыдущему правительству Мариано Рахоя был вынесен вотум недоверия, по октябрь 2018 года полиция выдворила из страны 5491 нелегала. За аналогичный период предыдущего года, когда МВД возглавлял Хуан Игнасио Сойдо, был депортирован 4781 мигрант. В среднем в этот период депортировали по 1098 мигрантов ежемесячно, и таким образом, при Гранде-Марласка число депортированных оказалось самым высоким за последние пять лет.

С другой стороны, в 2018 году существенно выросло и общее число нелегальных мигрантов. Если в 2017 году оно составляло 27,8 тысяч человек, то в прошлом году достигло 64,3 тысяч.

В организации SOS Racismo уверены, что ситуация радикально не изменилась и нынешняя администрация продолжает политику предыдущего правительства. При этом правозащитники добавляют, что с начала 2018 года более активно стали депортировать марокканцев и алжирцев из Центров временного пребывания (CIE). По их подсчётам, за первые десять месяцев прошлого года из центров было депортировано на 39% больше мигрантов по сравнению с прошлым годом, а с приходом социалистического правительства рост составил 28%.