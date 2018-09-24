Потребление алкоголя в Испании выше среднеевропейского

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Испании уровень потребления алкоголя на душу населения выше, чем в среднем по Европе. В то же время, в последние пять лет он немного снизился.

Спецучреждение ООН представило доклад, основанный на последних доступных данных за 2016 год, когда уровень потребления алкоголя среди испанцев старше 15 лет составлял 10 л на человека в год. Организация приводит для сравнения предыдущие данные за 2010 год – 10,5 л на человека.

В Европе в целом, по данным ВОЗ, среднее потребление алкоголя в 2016 году составляло 9,8 л на человека, а в 2010 – 11,2 л. В Евросоюзе самой пьющей страной оказалась Литва, жители которой в среднем выпивают 15 л алкоголя в год а самый низкий уровень зарегистрирован в Швеции – 9,2 л.

Отмечается, что испанские мужчины пьют в четыре раза больше, чем женщины: 16,4 л против 4 л на человека. 1,2% испанцев в возрасте старше 15 лет страдают от алкогольной зависимости, а среди испанок этот показатель составляет 0,2%.

В докладе сообщается, что 54% жителей страны употребляют пиво, 18% – вино, 28% – крепкие алкогольные напитки.

Организация также приводит данные по алкогольному опьянению. ВОЗ считает опьянением употребление не менее 60 грамм чистого спирта по меньшей мере один раз за последние 30 дней. Исходя из этих расчётов, 25,6% испанского населения в возрасте старше 15 лет сталкивались с подобным состоянием.

К тому же, в докладе содержатся сведения о том, что в 2016 году 3261 человек умер от цирроза печени, связанного с употреблением алкоголя.