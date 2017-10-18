Поток мигрантов через Испанию стремительно растет

По данным Центра Европола по борьбе с нелегальной миграцией, западный средиземноморский маршрут, включающий в себя морские доступы в Испанию, является единственным, где интенсивность трафика постоянно растет.

Маршруты, затрагивающие берега Италии и Греции, такой популярностью не пользуются, пишет газета ABC. Согласно статистике Европола, в случае последней с начала года миграционные потоки резко сократились – со 176 906 человек до 20 844. Произошло это благодаря заключению соглашения о сотрудничестве с Турцией. В свою очередь, в испанских водах к середине сентября были спасены 15 811 человек.

Документы Европола также содержат и другие сведения, которые вызывают беспокойство в связи со сложившейся в Испании ситуацией. Так, существующее миграционное давление вызвано отчаянием мафии, которая активно ищет альтернативу закрытым маршрутам, и в рамках этой борьбы использует методы, подвергающие серьезному риску жизни нелегалов: например, в африканских анклавах Сеуте и Мелилье людей все чаще стали перевозить через границу в двигателях автомобилей.