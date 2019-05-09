Постояльцев туристических апартаментов в Астурии изводят петухи

Владелец туристических апартаментов в Астурии Хосе утверждает, что сосед Фернандо целенаправленно изводит его постояльцев с помощью петухов и навоза.

Хосе Мария Гарсия пытается построить небольшой туристический бизнес, сдавая апартаменты в сельской местности - астурийской деревушке Кангас-де-Онис. Дела шли неплохо, пока соседские петухи не начали будить постояльцев среди ночи. Хосе уверен: это часть коварного плана, который вынашивает его сосед Фернандо Вильярроэль, мечтающий разрушить успешный бизнес. Вероятно, из зависти.

«Они не поют в нормальное время», - жалуется Хосе. Петухи теперь начинают кричать в 3:00. Фернандо умышленно их провоцирует, возможно, включая ночью свет, предполагает Хосе. «А все ради того, чтобы вывести из себя моих клиентов», - добавляет он.

На петухах сосед не остановился, продолжает Хосе. Он также обвиняет Фернандо в том, что тот собирает навоз и приносит к дверям отеля. А полиция ничего не предпринимает, так как нет никаких доказательств, что навоз принадлежит именно животным Фернандо.

Кроме того, сосед специально ставит свой трактор так, чтобы постояльцы не могли припарковаться.

Хосе считает, что Фернандо все сходит с рук, потому что он в хороших отношениях с мэром, пишет 20minutos.