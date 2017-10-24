После референдума в Каталонии балконы Мадрида заполонили национальные флаги

В последние годы на балконах Мадрида редко можно было увидеть флаги, и единственное исключение составляла радужная символика гей-парада Orgullo Gay, однако после каталонского референдума ситуация изменилась кардинальным образом, пишет La Vanguardia. С помощью флагов жители города не только выражают свои взгляды, но и формируют уникальную "политическую" карту города, где основным определяющим фактором сейчас являются не столько территориальные или классовые различия, сколько разница между поколениями. За исключением вполне однозначных и предсказуемых случаев, например, престижного квартала Саламанка, где на избирательных участках правая "Народная партия" редко набирает меньше 70% голосов, выбор символики чаще всего связан со средним возрастом в случае испанцев и страной происхождения в случае иностранцев. Любопытно, но вместе с тем объяснимо, что множество испанских флагов было вывешено в зонах Карабанчель и Вальекас, где иммигранты составляют значительную часть населения.

В исконно мадридских районах вроде Лавапьес, где мирно уживаются молодые и пожилые испанцы, а также уроженцы стран Африки и Азии, последние чаще всего делают выбор в пользу национальной символики, в то время как давние жители квартала предпочитают республиканскую. В особенности эта тенденция стала заметной после вмешательства короля Фелипе VI в разрешение каталонского кризиса. Азиатские иммигранты, в свою очередь, являются и активными потребителями, и основными поставщиками товаров цветов испанского флага, продавая их в своих магазинах полезных мелочей по разумным ценам.

От внимания публики не ускользнул и тот факт, что два крупнейших в городе флага Испании размещены на фасадах штаб-квартиры Народной партии и строящемся на периферии здании одного из местных девелоперов, которого казна подозревает в сокрытии налогов на сумму более ста миллионов евро.

Что касается центра города, где живет в основном молодежь, то в зонах Ла-Латина, Маласанья и Трибунал флаги практически не вывешиваются. В районах, где сосуществуют представители разных поколений, в том числе в Чамбери, Аргансуэле и Тетуане, они встречаются гораздо чаще.