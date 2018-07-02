Половина каталонцев не желает Испании победы на ЧМ

Не все жители Испании хотели видеть национальную сборную чемпионом мира. По данным опроса компании YouGov в Каталонии лишь 56% жителей желали Испании победы, в то время, как в остальной части страны этот показатель достигает 81%.

Таким образом, в среднем 77% населения Испании считают, что национальная сборная достойна Кубка мира. Показатели ниже среднего, помимо Каталонии, зафиксированы на Балеарских островах, в провинциях Уэска и Сарагоса, в Стране Басков, Наварре, Кантабрии, Риохе и нескольких северных провинциях Кастилии и Леона. В этих регионах за победу Испании в финале проголосовало 60-68% респондентов.

Опрос также показал, что любимым футболистом жителей Испании на чемпионате мира является Криштиану Роналду. 40% заявили, что именно он станет лучшим игроком турнира, 16% назвали Андреса Иньесту, 12% – Лионеля Месси.