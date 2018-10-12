Половина испанцев слушает музыку через пиратские сервисы

89% испанских интернет-пользователей пользуются стриминговыми сервисами, чтобы слушать музыку и смотреть видео, при этом почти половина из них используют пиратские платформы.

Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) представила доклад о привычках пользователей, составленный на основе опросов жителей 18 стран в возрасте от 16 до 64 лет.

На мировом уровне пользование стриминговыми платформами составляет 86%. Аудиозаписи с помощью таких платформ как Spotify или Apple Music слушает 61% пользователей в мире и 63% в Испании.

Кроме того, федерация представила данные по интернет-пиратству, которое по-прежнему является серьёзной проблемой для индустрии. 38% пользователей в мире используют контент, распространяемый с нарушением авторских прав. В Испании пиратскими сервисами пользуются 47%.

Специалисты отмечают, что звукозаписывающие компании работают со своими партнёрами над разработкой различных способов прослушивания музыки.

По статистике в мире больше всего слушают поп- и рок-музыку – 64% и 57%, соответственно. В Испании преобладает жанр поп, его предпочитают 76% пользователей. За ним следуют регетон, фламенко, традиционная испанская музыка и мелодик-поп.