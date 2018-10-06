Полиция считает перестрелки в Эстепоне нормальным явлением

Комиссар Национальной полиции Испании Фернандо Кальеха не видит ничего необычного в перестрелках и преступлениях, свидетелями которых этим летом были жители Эстепоны (Малага). По словам комиссара, это «нормально» для города, где обосновались члены международных преступных организаций. Перед этим Кальеха заявил, что Эстепона – «очень безопасный» город, сославшись на показатели преступности, предоставленные МВД Испании.

При этом заявления последовали спустя день после того, как в городе на Коста-дель-Соль со стрельбой похитили мужчину прямо на улице.

Комиссар также назвал Эстепону «идеальным местом для жизни и отметил, что преступность существует в любом курортном городе на побережье, а самые частые преступления на Коста-дель-Соль – карманные кражи.

Власти отмечают, что в Эстепоне, в отличие от других городов, нет маргинальных районов с засилием преступных банд. С другой стороны, в мэрии отметили, что центр Эстепоны – довольно спокойное место, в то время как на побережье есть десятки жилых комплексов, которые становятся прибежищем для мафии. По словам властей, организованные группировки, в том числе связанные с наркотиками, нередко сводят счёты друг с другом.