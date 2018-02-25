Полицейские дроны обеспечат безопасность на выставке мобильных технологий в Барселоне

Для обеспечения безопасности в период проведения выставки Mobile World Congress в Барселоне каталонская полиция впервые будет использовать дроны. Выставка пройдет в столице Каталонии с 26 февраля по 1 марта.

Беспилотники позволят получать в реальном времени изображения, которые будут направляться в координационный центр. Чтобы гарантировать максимальную безопасность участников и гостей выставки, был разработан специальный план, который включает Городскую гвардию Барселоны и Оспиталет-де-Льобрегат, а также различные национальные подразделения.

Полиция применяет дроны для ведения расследований с 2012 года. После введения Королевского указа об ограничении использования дронов полиция впервые будет работать с беспилотниками в сотрудничестве с авиационным агентством Enaire.