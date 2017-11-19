Покупатели стали находить в одежде Zara спрятанные записки

"Я сделал вещь, которую ты собираешься купить, но мне за нее не заплатили!", - гласили некоторые из посланий, обнаруженные жителями Стамбула в своих покупках.

Записки были оставлены работниками местной компании Bravo Tekstil, которая шьет одежду для таких брендов, как Zara, Next и Mango. "Однажды утром мы пришли на работу, а фирмы уже нет. Ставни были закрыты, а наш начальник исчез, - рассказала сотрудница Bravo Tekstil Филиз Тутья. – У нас не осталось иного выбора, кроме как начать эту кампанию. Мы не хотим навредить Zara, наша цель заключается не в этом, но мы хотим получить то, что нам задолжали".

Некоторое время назад Zara также обвинили в эксплуатации труда детей и сирийских беженцев.