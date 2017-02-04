Поезда в Испании адаптируют для пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Железнодорожная компания Renfe намерена вложить 5,7 миллиона евро в адаптацию своих поездов к нуждам пассажиров с ограниченными физическими возможностями, сообщают информагентства Испании со ссылкой на официальное заявление перевозчика.
Процесс заключается в выделении в каждом из вагонов двух зон для инвалидных кресел с соответствующими системами крепления и ремнями безопасности. Они будут установлены неподалеку от специальных туалетов, также приспособленных к особенностям пассажиров с ограниченными возможностями.
Данная мера является частью Плана доступности, который компания реализует с целью адаптации своих вагонов для всех пассажиров.Темы: Общество