Под Мадридом заживо похоронят 10 человек

По случаю Хэллоуина в торговом центре H2O, расположенном в столичном пригороде Ривас-Васимадрид, пройдет крайне необычный конкурс "Умри", участникам которого предстоит быть погребенными заживо. За готовность посмотреть в глаза своим страхам смельчаков ждет премия, пишет El Mundo.

Желающих поучаствовать в этом жутковатом развлечении похоронят на кладбище, оборудованном специально по этому случаю возле торгового комплекса. В ходе финального этапа в могилы будут спущены 10 гробов. За каждый час пребывания под землей участники получат по 100 евро. Максимальный размер вознаграждения составляет 400 евро.

Конкурс пройдет 31 октября в 20:00. Через два часа будут названы имена тех, кто выдержал испытание дольше всех. Главный приз достанется тому, на чьи похороны придет наибольшее число плакальщиц: самого популярного "мертвеца" ждет поездка в замок графа Дракулы в Трансильвании.

Для того, чтобы стать одним из претендентов, достаточно просто зарегистрироваться в официальном приложении торгового центра, сфотографироваться и заявить о своем желании участвовать. Среди снимков, которые будут загружены в Facebook, путем розыгрыша выберут 10 финалистов и несколько заместителей на случай, если те передумают.