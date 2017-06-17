Почти треть испанских детей живет в условиях бедности

Каждый пятый ребенок в богатых странах живет в условиях относительной бедности, а каждый восьмой страдает от недостаточной продовольственной безопасности. К таким выводам пришли авторы последнего доклада исследовательского бюро ЮНИСЕФ Innocenti "Создавая будущее: дети цели в области устойчивого развития (SDG) в богатых странах". Они оценили положение детей в 41 стране, жители которой имеют высокий уровень дохода, с точки зрения девяти вышеупомянутых целей развития. В их числе – борьба с бедностью и голодом, обеспечение здоровой жизни и продвижение благосостояния, качественное образование, продвижение достойной работы, устойчивое экономическое развитие, ответственное производство и продовольствие, а также мир, правосудие и укрепление различных институтов. Считается, что угроза относительной бедности возникает в том случае, если семья имеет доход на 60% ниже среднего по стране.

В целом лучшие результаты показали Норвегия, Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия, Швейцария, Южная Корея, Словения, Нидерланды, Ирландия, Япония, Великобритания и Люксембург. За ними следует Австрия. Что касается Испании, то она заняла 16 место. Самые высокие оценки она получила с точки зрения здравоохранения, заняв 3 место, а самые низкие – с точки зрения трудойстройства и экономического роста (36 место). 30,5% детей в стране, т.е. практически 3 из 10, живут в условиях относительной бедности, и эта цифра оказалась шестой среди самых высоких в рейтинге. Уровень так называемой многомерной бедности достиг отметки в 31%. Этот показатель идентифицирует различные недостатки на уровне семьи и индивида с точки зрения здравохранения, образования и уровня жизни. Впрочем, социальные бонусы позволяют снизить уровень бедности с точки зрения доходов до 22%.

В целом худшие результаты в рейтинге продемонстрировали Чили, Болгария, Румыния, Мексика, США, Турция, Израиль, Новая Зеландия, Литва, Венгрия, Греция, Словакия и Мальта. В средней части рейтинга разместились Австрия, Испания, Эстония, Португалия, Франция, Чехия, Австралия, Хорватия, Польша, Италия, Канада, Бельгия, Кипр и Латвия. "Богатые страны пока далеки от того, чтобы добиться более релевантных результатов с точки зрения параметров SDG по отношению к детям", подчеркнул глава аналитического отдела в сфере социальной и экономической политики Хосе Куэста.

В числе положительных изменений эксперты отметили улучшения в области образования и сокращение уровня младенческой смертности. Впрочем, составители доклада отметили серьезный разрыв с точки зрения сокращения уровня детской бедности, распространение проблемы ожирения и ухудшение состояния душевного здоровья несовершеннолетних.