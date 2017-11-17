Почти 1300 испанцев готовы приютить беженцев

1288 жителей Испании зарегистрировались на международном портале Refugees Welcome, созданном для содействия беженцам в решении проблем с поиском жилья.

В Испании в общей сложности зарегистрировано 211 ходатайств о предоставлении убежища. 75 беженцев находятся в Каталонии, где, по данным портала, 256 домов готовы принять беженцев.

Координатор инициативы, созданной в Германии, отмечает, что не всегда регистрация на сайте выливается в фактическое предоставление жилья, поскольку для этого необходимо соблюсти определённые условия, в том числе принять беженцев на срок не менее шести месяцев и обеспечить приемлемую цену на жильё.

Платформа работает в 14 странах, в том числе в 12 странах ЕС, а также Австралии и Канаде. В Испании проект был запущен в 2015 году, и первоначально охватывал лишь Мадрид и Кордову. В 2017 он пришёл в Каталонию.