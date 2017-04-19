По требованию испанцев Apple заменила ингредиенты в паэлье-смайлике

Недавняя кампания в Twitter подтвердила, что пользователи воспринимают эмодзи не просто как забавные картинки: в результате протеста в социальных сетях компания Apple изменила внешний вид иконки, изображающей сковороду с паэльей. Акция #ComboiPaellaEmoji была вызвана несогласием пользователей с картинкой, ингредиенты на которой не соответствовали традиционному рецепту самого знаменитого испанского блюда. В предыдущей версии они включали в себя креветки и горох, но в рамках обновления системы iOS от 27 марта были заменены на курицу и фасоль.

«К стыду создателей первоначальной версии эмодзи с изображением паэльи, ее компоненты, изображенные в версии iOS 10.2, не соответствовали тем, что используются в традиционном валенсийском рецепте», - гласит запись в Emojipedia. Ее авторы также отметили, что в настоящее время в разработке находятся еще 10 фотографий кулинарной тематики, которые будут включены в список смайликов уже этим летом. В их числе – кокос, брокколи, брецели, печенье с предсказаниями и коробки для китайской еды на вынос.