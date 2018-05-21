По случаю юбилея Фелипе VI появятся памятные монеты номиналом 400, 50 и 10 евро

Королевский монетный двор Испании объявил о выпуске в этом году коллекционных монет номиналом 400, 50 и 10 евро по случаю 50-летия короля Фелипе VI.

Монеты в 400 евро будут изготовлены из золота 999 пробы. Национальная фабрика монет и марок выпустит не более полутора тысяч экземпляров, а их начальная стоимость без НДС составит 1520 евро. На оборотной части 38-миллимитровой в диаметре монеты будет изображён король во время церемонии принятия присяги.

Монеты номиналом 50 евро из серебра 925 пробы будут выпущены тиражом в 2 тысячи экземпляров. Они будут иметь диаметр 73 миллиметра и продаваться по цене 300 евро. На аверс монеты будет нанесён герб короля Фелипе, а на реверс - изображение королевской семьи.

Серебряные монеты в 10 евро также будут изготовлены из металла 925 пробы. Для них предусмотрено четыре разных дизайна, а тираж составит по 6 тысяч каждого вида. 40-миллиметровые в диаметре монеты будут стоить 55 евро. Изображения на них посвящены разным событиям из биографии нынешнего короля: дон Фелипе после принятия в 1986 году присяги в качестве наследника испанской короны; принц Астурийский во время парада на открытии Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году; дон Фелипе и донья Летисия, приветствующие народ после свадьбы; а также король в сопровождении наследницы престола - принцессы Астурийской Леонор.