Площадь в Барселоне будут закрывать для туристов на время школьной перемены

Площадь Пласа-Сан-Фелип-Нери в Готическом квартале Барселоны теперь будет закрыта для туристов в течение одного часа по будням. К такому соглашению пришло руководство школы Святого Филиппа Нери и администрация Старого города.

Площадь является общественным местом, но при этом выполняет функцию школьного двора. Ежедневно во время большой перемены с 10:30 до 11:30 вход на площадь с прилегающих улиц будет ограничен. На время школьного обеда с 13:00 до 15:00 было решено не устанавливать ограждения. Расположенный на площади отель Relais&Châteaux также согласился не открывать террасу до 17:00, когда у детей заканчиваются уроки.

Поток туристов хлынул в школьный двор несколько лет назад - после того, как в Интернете появились публикации, в которых площадь фигурировала как один из «секретных» уголков, рекомендованных к посещению в Готическом квартале, а также после того, как здесь сняли несколько сцен для фильма «Парфюмер».