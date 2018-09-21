Пиренеи объединяются против добычи золота и вольфрама

Платформа Salvem Salau запускает кампанию, направленную против проекта разведки месторождений золота и вольфрама в долине Бонабе в муниципалитете Альто-Анеу (Льейда) в Пиренейских горах.

Как сообщает La Vanguardia, местные жители не располагают достаточной информацией о работах, хотя они предположительно будут производиться на участках, которые являются коммунальной собственностью. Проектом занимается компания Apollo Minerals / Neometal Spania.

Известно также, что организация, которая проводит оценку экологического воздействия, завершила соответствующее исследование, и её отчёт сейчас изучается в Совете по территории и устойчивости.

Активисты сообщают, что уже намечены шаги, направленные на то, чтобы выразить решительное несогласие с проведением работ. Также платформа поддерживает связь с французскими единомышленниками, дабы скоординировать усилия в борьбе против горнодобывающих предприятий в Пиренеях.

Salvem Salau напоминает, что в июле совет комарки Пальярс-Собира единогласно выступил против проекта.

В Коллегии инженеров в области горнодобывающей и энергетической промышленности, в свою очередь, заверяют, что понимают обеспокоенность, но также говорят о большом экономическом потенциале проекта. По мнению экспертов, к любому месторождению можно применять устойчивые методы разработки, которые позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Также специалисты говорят о том, что в Пальярс-Собира и других горных районах наблюдается тенденция к старению населения и вымиранию деревень, а экономическая деятельность могла бы остановить этот процесс и привлечь молодёжь в отдалённые районы.