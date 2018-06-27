Первой целью барселонских террористов был Салоу

Террористы, совершившие атаки в Камбрильсе (Таррагона) и на бульваре Рамбла в Барселоне в августе 2017 года, изначально имели другие планы.

Как сообщает газета El Periódico, по основной версии следствия, группировка планировала одновременно совершить атаки у Эйфелевой башни в Париже и у Храма Святого Семейства в Барселоне, используя жилеты, начинённые взрывчаткой. Однако после того, как в доме террористов в Альканаре (Таррагона) произошёл взрыв, они были вынуждены сменить планы.

Издание также сообщает, что пятеро джихадистов намеревались устроить резню в Салоу (Таррагона). Они уже подъехали к улице Пасейч-де-Жауме I, но заметили патруль Гражданской гвардии и развернулись. После этого террористы отправились в Камбрильс, где их встретила каталонская полиция.

В рамках расследования была обнаружена видеозапись, на которой запечатлены выкрикивающие угрозы участники группировки в «поясах смертников». Кадры были сделаны в Альканаре и Париже и, как отмечает следствие, угрозы были адресованы не сотрудникам испанской полиции или Гражданской гвардии, а всем испанцам в целом.