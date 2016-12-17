Переход на гринвичское время может положить конец существованию сиесты

Традиционная испанская сиеста может оказаться под угрозой исчезновения: правительство страны рассматривает возможность перейти на гринвичское время. Испания вышла из зоны GMT около 70 лет назад, когда диктатор Франко выразил лояльность гитлеровской Германии. Спустя несколько лет дискуссий на тему возвращения в прежний часовой пояс, министр труда Фатима Баньес намерена воплотить данную инициативу в жизнь.

Если смена часового пояса действительно произойдет, существованию знаменитой сиесты может прийти конец: рабочий день в стране будет заканчиваться в 18:00, как и в других странах Европы. «Подобные изменения не принесут гражданам беспокойства: я планирую обсудить этот вопрос с работниками и профсоюзами, чтобы узнать их мнение», - подчеркнула Баньес. «Представленные мной предложения направлены на улучшение баланса семейной и рабочей жизни», - заключила министр.